Московские производители оборудования наращивают темпы выпуска продукции
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Об этом сообщает НСН.
Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в начале этого года компании продолжили увеличивать выпуск продукции.
«Так, столичный разработчик увеличил производство банкоматов в пять раз за I квартал 2024 года по сравнению с подобным периодом в 2023-м, а производитель ленточных пил — на 30%», — отметил министр.
Со своей стороны, коммерческий директор компании «САГА Технологии» Оксана Калашникова подчеркнула, что предприятие, которое выпускает банкоматы, депозитные машины, платёжные и информационные терминалы, наращивает производство регулярно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области начали набор промышленников на экспортный акселератор.