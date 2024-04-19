Московские производители оборудования наращивают темпы выпуска продукции

Московские предприятия в 2023 году нарастили производство автоматизированного оборудования на 25,2% по сравнению с предыдущим, 2022-м.

Об этом сообщает НСН.

Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в начале этого года компании продолжили увеличивать выпуск продукции.

«Так, столичный разработчик увеличил производство банкоматов в пять раз за I квартал 2024 года по сравнению с подобным периодом в 2023-м, а производитель ленточных пил — на 30%», — отметил министр.

Со своей стороны, коммерческий директор компании «САГА Технологии» Оксана Калашникова подчеркнула, что предприятие, которое выпускает банкоматы, депозитные машины, платёжные и информационные терминалы, наращивает производство регулярно.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области начали набор промышленников на экспортный акселератор.