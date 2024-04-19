Психолог Игонина дала советы по выбору хобби
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«Заинтересовал ли вас батик или приготовление стейков, литературоведение или шитьё, аэройога или ландшафтный дизайн — прежде, чем сделать какое-либо занятие своим хобби, можно не только полностью погрузиться в сам процесс, но и пообщаться с профессионалами, узнав, как говорится, из первых рук специфику творчества», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила специалист, при выборе хобби не стоит допускать границ творчества.
Кроме того, любимое занятие может превратиться в дело всей жизни и приносить хороший доход, заключила психолог.
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