Психолог Игонина дала советы по выбору хобби

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина дала рекомендации по выбору хобби.

«Заинтересовал ли вас батик или приготовление стейков, литературоведение или шитьё, аэройога или ландшафтный дизайн — прежде, чем сделать какое-либо занятие своим хобби, можно не только полностью погрузиться в сам процесс, но и пообщаться с профессионалами, узнав, как говорится, из первых рук специфику творчества», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, при выборе хобби не стоит допускать границ творчества.

Кроме того, любимое занятие может превратиться в дело всей жизни и приносить хороший доход, заключила психолог.

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