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Психолог Игонина дала советы по выбору хобби

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина дала рекомендации по выбору хобби.
Психолог Игонина дала советы по выбору хобби
  • Gettyimages.ru

«Заинтересовал ли вас батик или приготовление стейков, литературоведение или шитьё, аэройога или ландшафтный дизайн — прежде, чем сделать какое-либо занятие своим хобби, можно не только полностью погрузиться в сам процесс, но и пообщаться с профессионалами, узнав, как говорится, из первых рук специфику творчества», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, при выборе хобби не стоит допускать границ творчества.

Кроме того, любимое занятие может превратиться в дело всей жизни и приносить хороший доход, заключила психолог.

Ранее психолог Ирина Таранова рассказала, какие существуют особенности общения детей с домашними питомцами.

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