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В Роскачестве рассказали, как сэкономить на отпуске

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В Роскачестве в преддверии высокого сезона дали советы россиянам, как правильно спланировать отпуск и сэкономить бюджет.

В начале следует определить максимальную сумму на отпуск, исходя из этого планировать его длительность, а также рассчитать, сколько в месяц нужно откладывать, чтобы накопить на поездку, рассказали специалисты ведомства в беседе с газетой «Известия».

«Не берите кредит на отпуск. Копить может быть нелегко, но не стоит для отпуска прибегать к заёмным средствам», — посоветовали в Роскачестве.

В целях экономии эксперты посоветовали бронировать билеты и проживание заранее, а также планировать питание и развлечения, чтобы избежать дорогих ресторанов и экскурсий во время отдыха.

Также можно рассмотреть альтернативные варианты размещения, такие как аренда жилья, через специальные платформы.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 46% россиян начинают свой рабочий день с планирования задач.

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