RT в Telegram
Подпишись

Врач Станкевич: причиной затяжных простуд может быть сниженный иммунитет

Короткая ссылка
Директор по лабораторной медицине лаборатории «ЛабКвест» кандидат медицинских наук Любовь Станкевич перечислила причины затяжных простуд, сопровождающихся температурой выше 37,5 градуса, высокой утомляемостью и затяжным кашлем.

За аббревиатурой ОРВИ скрывается более 200 различных вирусов, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Затяжные простуды, по словам врача, происходят по трём основным причинам. Первая — рециркуляторное течение вирусов, когда иммунитет подавляет возбудителей, но не уничтожает их полностью.

Вторая причина — снижение иммунитета, а третья — атипичные возбудители, которые не были диагностированы.

Установить причину затяжной простуды можно с помощью мультиплексного тестирования верхних дыхательных путей. Такой анализ поможет определить правильную тактику лечения инфекции, добавила Станкевич.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить