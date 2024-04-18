Врач Станкевич: причиной затяжных простуд может быть сниженный иммунитет

Директор по лабораторной медицине лаборатории «ЛабКвест» кандидат медицинских наук Любовь Станкевич перечислила причины затяжных простуд, сопровождающихся температурой выше 37,5 градуса, высокой утомляемостью и затяжным кашлем.

За аббревиатурой ОРВИ скрывается более 200 различных вирусов, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Затяжные простуды, по словам врача, происходят по трём основным причинам. Первая — рециркуляторное течение вирусов, когда иммунитет подавляет возбудителей, но не уничтожает их полностью.

Вторая причина — снижение иммунитета, а третья — атипичные возбудители, которые не были диагностированы.

Установить причину затяжной простуды можно с помощью мультиплексного тестирования верхних дыхательных путей. Такой анализ поможет определить правильную тактику лечения инфекции, добавила Станкевич.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.