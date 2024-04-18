Врач Станкевич: причиной затяжных простуд может быть сниженный иммунитет
За аббревиатурой ОРВИ скрывается более 200 различных вирусов, объяснила она в беседе с газетой «Известия».
Затяжные простуды, по словам врача, происходят по трём основным причинам. Первая — рециркуляторное течение вирусов, когда иммунитет подавляет возбудителей, но не уничтожает их полностью.
Вторая причина — снижение иммунитета, а третья — атипичные возбудители, которые не были диагностированы.
Установить причину затяжной простуды можно с помощью мультиплексного тестирования верхних дыхательных путей. Такой анализ поможет определить правильную тактику лечения инфекции, добавила Станкевич.
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