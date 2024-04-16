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Автоэксперт Евтеев рассказал о последствиях использования старого масла в коробке передач

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Совладелец и директор по развитию автосервиса и детейлинг-центра международной сети Fit Service Евгений Евтеев заявил, что если вовремя не менять масло в коробке передач, то может возникнуть повышенный расход топлива или полный выход агрегата из строя.
Автоэксперт Евтеев рассказал о последствиях использования старого масла в коробке передач
  • Gettyimages.ru

«Водитель ощутит ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях, то есть появятся рывки, пробуксовки, существенно упадёт динамика. Если речь идёт о механической трансмиссии, то увеличится расход топлива, при непрогретом двигателе и коробке вы почувствуете тугое включение передач», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, при любом типе трансмиссии могут появиться неприятные вибрации и гул.

Ранее директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал о признаках неисправной работы рулевого механизма.

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