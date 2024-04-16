Автоэксперт Евтеев рассказал о последствиях использования старого масла в коробке передач
- Gettyimages.ru
«Водитель ощутит ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях, то есть появятся рывки, пробуксовки, существенно упадёт динамика. Если речь идёт о механической трансмиссии, то увеличится расход топлива, при непрогретом двигателе и коробке вы почувствуете тугое включение передач», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, при любом типе трансмиссии могут появиться неприятные вибрации и гул.
Ранее директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал о признаках неисправной работы рулевого механизма.