Специалист Долич предостерёг от употребления витаминов без назначения врача
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Свободный доступ к витаминным комплексам и низкий уровень медицинской грамотности населения влияет на их бесконтрольный приём, заявил эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
«Человек пьёт витамины вслепую, абсолютно не зная, нуждается ли его организм в восполнении данных микронутриентов», — сказал специалист.
Долич посоветовал сначала сдать соответствующие анализы для выявления витаминных дефицитов, а уже потом принимать их.
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