Специалист Долич предостерёг от употребления витаминов без назначения врача

Научный сотрудник Саратовского МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Владимир Долич настоятельно рекомендовал не употреблять витамины без назначения врача.

Свободный доступ к витаминным комплексам и низкий уровень медицинской грамотности населения влияет на их бесконтрольный приём, заявил эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

«Человек пьёт витамины вслепую, абсолютно не зная, нуждается ли его организм в восполнении данных микронутриентов», — сказал специалист.

Долич посоветовал сначала сдать соответствующие анализы для выявления витаминных дефицитов, а уже потом принимать их.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.