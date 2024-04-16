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Специалист Сильницкий заявил о росте числа электромобилей в России

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Генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий рассказал о росте в полтора раза рынка электромобилей в России за последние полгода.
Специалист Сильницкий заявил о росте числа электромобилей в России
  • Gettyimages.ru

«В марте 2024 года в России было продано 2499 новых электрокаров, а это в 3,5 раза больше, чем год назад», — завил эксперт в беседе с РИАМО.

Специалист также отметил, что за I квартал 2024 года в стране было продано 5889 новых электромобилей. Это в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Если смотреть на статистику по маркам, то рекордсменом стали электрокары Zeekr. За март было продано 1216 единиц этой марки или около половины (48,7%) от общего количества проданных машин», — заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков перечислил преимущества владения электромобилем.

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