Специалист Сильницкий заявил о росте числа электромобилей в России
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«В марте 2024 года в России было продано 2499 новых электрокаров, а это в 3,5 раза больше, чем год назад», — завил эксперт в беседе с РИАМО.
Специалист также отметил, что за I квартал 2024 года в стране было продано 5889 новых электромобилей. Это в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
«Если смотреть на статистику по маркам, то рекордсменом стали электрокары Zeekr. За март было продано 1216 единиц этой марки или около половины (48,7%) от общего количества проданных машин», — заключил эксперт.
Ранее автоэксперт Максим Кадаков перечислил преимущества владения электромобилем.