Россияне оценили уровень сложности при поиске новой работы

Аналитики провели исследование и узнали, как россияне оценивают уровень сложности в процессе трудоустройства.

В ходе опроса выяснилось, что индекс ожиданий соискателей колеблется от -1 до +1, где «-1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их позитивном настрое. По итогам I квартала 2024 года этот показатель вырос на 0,01 пункта и составил -0,34 пункта в целом по России, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Помимо этого, индекс критичности поиска работы (показатель того, насколько человеку критично найти работу в данный момент) весной 2024 года снизился на 0,01 пункта до отметки -0,32 пункта.

Ранее глава молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая в беседе с НСН перечислила самые популярные профессии на удалёнке.