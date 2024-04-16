В Челябинской области утвердили выплаты ко Дню Победы

Ветераны войны и труженики тыла Челябинской области получат единовременные выплаты ко Дню Победы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующее постановление регионального правительства.

«Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2024 году единовременной денежной выплаты проживающим в Челябинской области отдельным категориям граждан в связи с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — сказано в документе.

Отмечается, что участники войны получат из региональных средств по 50 тыс. рублей, труженики тыла — по 10 тыс. рублей.

Ранее в Перми рассказали о программе мероприятий ко Дню Победы.