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В Челябинской области утвердили выплаты ко Дню Победы

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Ветераны войны и труженики тыла Челябинской области получат единовременные выплаты ко Дню Победы.
В Челябинской области утвердили выплаты ко Дню Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующее постановление регионального правительства.

«Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2024 году единовременной денежной выплаты проживающим в Челябинской области отдельным категориям граждан в связи с 79-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — сказано в документе.

Отмечается, что участники войны получат из региональных средств по 50 тыс. рублей, труженики тыла — по 10 тыс. рублей.

Ранее в Перми рассказали о программе мероприятий ко Дню Победы.

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