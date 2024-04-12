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Названы победители конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024»

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В Московской области определили лауреатов конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024».
Названы победители конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Лауреатами областного конкурса стали учитель английского языка из городского округа Егорьевск Андрей Алексеев, учитель начальных классов городского округа Серпухов Кристина Андрианова, учитель географии городского округа Воскресенск Александр Бронников, учитель английского языка городского округа Домодедово Анастасия Сапегина, учитель физики городского округа Реутов Юрий Уробушкин.

Победитель заключительного этапа представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Учитель года».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о начале приёма заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых учёных.

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