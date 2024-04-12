Методист Евстратова дала советы по изучению английского во взрослом возрасте

Руководитель тренингового центра для преподавателей онлайн-школы Skyeng Марина Евстратова дала рекомендации по изучению английского языка для взрослых.

Английский для специальных целей или ESP (English for Specific Purposes) заключается в освоении необходимых навыков, требующихся в конкретном случае, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Главное отличие от обыкновенного изучения кроется в том, что ESP не предполагает знакомства с культурными особенностями изучаемого языка, а потому не подходит для изучения для саморазвития», — сказала Евстратова .

Как отметила специалист, в рамках данного подхода некоторые навыки могут даваться урезанно, чтобы освоить только тот пласт информации, который востребован для обучающегося.

«При изучении языка в рамках этой концепции важно, чтобы преподаватель имел не только лингвистические навыки, но и понимал профессиональную сферу студента, например, был готов разбирать финансовую или бизнес-лексику. В таком случае такое обучение может позволить получить быстрый результат», — заключила методист.

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