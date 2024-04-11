ФСБ показала видео из квартиры планировавшего теракт в одной из синагог Москвы
ФСБ показала видео с ликвидированным в Москве террористом
Уточняется, что в помещении сотрудники спецслужбы обнаружили готовое к применению СВУ.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан.
В ходе операции был нейтрализован оказавший вооружённое сопротивление уроженец одной из стран Средней Азии.