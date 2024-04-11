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Юрист Георгиева рассказала о тонкостях посадки растений под окнами многоэтажки

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Юрист Алла Георгиева рассказала о правовых особенностях высадки растений под окнами многоэтажки.
Юрист Георгиева рассказала о тонкостях посадки растений под окнами многоэтажки
  • РИА Новости

«Если земля является частью общедомового имущества, то, чтобы посадить какие-то цветы или организовать клумбу, нужно собрать всех собственников и провести голосование», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила специалист, что-либо предпринимать можно только после согласия большинства собственников.

«Если земля муниципальная, лучше обратиться в муниципалитет с просьбой дать согласие на посадку растений», — сказала юрист.

Ранее юрист, адвокат Антон Габович напомнил о новом порядке перепланировки помещений.

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