В Подмосковье заявили о лидерстве региона в переработке отходов за пять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Нам предстоит ещё сделать немало, поэтому мы будем продолжать совместно с общественными организациями, совместно с нашими жителями и региональными операторами развивать отрасль и внедрять систему по вторичной переработке отходов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский
Благодарственные письма и ведомственные награды за добросовестный труд вручили общественным инспекторам и более чем 20 представителям региональных операторов, компаний — переработчиков вторичного сырья.
Ранее сообщалось, что в Череповце Вологодской области запустили вторую линию мусоросортировочного комплекса (МСК) мощностью 50 тыс. т.