RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье заявили о лидерстве региона в переработке отходов за пять лет

Короткая ссылка
В Московской области подвели итоги за прошедшие годы и заявили о лидерстве региона в переработке отходов за последние пять лет.
В Подмосковье заявили о лидерстве региона в переработке отходов за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Нам предстоит ещё сделать немало, поэтому мы будем продолжать совместно с общественными организациями, совместно с нашими жителями и региональными операторами развивать отрасль и внедрять систему по вторичной переработке отходов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский

Благодарственные письма и ведомственные награды за добросовестный труд вручили общественным инспекторам и более чем 20 представителям региональных операторов, компаний — переработчиков вторичного сырья.

Ранее сообщалось, что в Череповце Вологодской области запустили вторую линию мусоросортировочного комплекса (МСК) мощностью 50 тыс. т.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить