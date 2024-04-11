В Подмосковье заявили о лидерстве региона в переработке отходов за пять лет

В Московской области подвели итоги за прошедшие годы и заявили о лидерстве региона в переработке отходов за последние пять лет.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Нам предстоит ещё сделать немало, поэтому мы будем продолжать совместно с общественными организациями, совместно с нашими жителями и региональными операторами развивать отрасль и внедрять систему по вторичной переработке отходов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский

Благодарственные письма и ведомственные награды за добросовестный труд вручили общественным инспекторам и более чем 20 представителям региональных операторов, компаний — переработчиков вторичного сырья.

Ранее сообщалось, что в Череповце Вологодской области запустили вторую линию мусоросортировочного комплекса (МСК) мощностью 50 тыс. т.