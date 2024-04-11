Профессор Ачкасов посоветовал повышать домашнюю активность при работе на удалёнке
«Конечно, нельзя сравнивать тренировки в спортзале на профессиональных тренажёрах или занятия на свежем воздухе и домашнюю активность. Мытьё посуды точно не равно прогулке на велосипеде — хотя бы потому, что задействованы разные группы мышц. А ещё это совершенно разная величина нагрузки, разный тренировочный эффект», — объяснил он в беседе с сайтом kp.ru.
По его словам, при этом домашнюю активность следует повышать, особенно если человек работает на удалёнке. И чем разнообразнее будут движения, тем лучше.
Как отметил Ачкасов, придать домашней работе тренировочную активность поможет снаряжение, например степ-платформа, утяжелители на ноги и руки.
«Даже занятия по 10—15 минут раз в три часа на таких простых тренажёрах помогут сохранить форму и служат отличной профилактикой различных заболеваний, связанных с гипокинезией», — добавил он.
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