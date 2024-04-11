Профессор Ачкасов посоветовал повышать домашнюю активность при работе на удалёнке

Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов рекомендовал повышать домашнюю активность при работе на удалёнке.

«Конечно, нельзя сравнивать тренировки в спортзале на профессиональных тренажёрах или занятия на свежем воздухе и домашнюю активность. Мытьё посуды точно не равно прогулке на велосипеде — хотя бы потому, что задействованы разные группы мышц. А ещё это совершенно разная величина нагрузки, разный тренировочный эффект», — объяснил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, при этом домашнюю активность следует повышать, особенно если человек работает на удалёнке. И чем разнообразнее будут движения, тем лучше.

Как отметил Ачкасов, придать домашней работе тренировочную активность поможет снаряжение, например степ-платформа, утяжелители на ноги и руки.

«Даже занятия по 10—15 минут раз в три часа на таких простых тренажёрах помогут сохранить форму и служат отличной профилактикой различных заболеваний, связанных с гипокинезией», — добавил он.

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