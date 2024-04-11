В Подмосковье рассказали об использовании ИИ в работе общественного транспорта

В Московской области начали применять искусственный интеллект для оптимизации работы общественного транспорта.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Мингосуправления.

Нейросеть, используя данные с видеокамер системы «Безопасный регион», выявляет скопление людей на остановках в часы пик.

«Далее информация о загруженных остановках практически в онлайн-режиме поступает в ведомство, а затем перевозчику. Это позволяет оперативно разбираться в ситуации и предпринимать действия, направленные на сокращение очередей», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Также искусственный интеллект следит за чистотой на остановках.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2024 года появится ещё 600 новых электробусов.