В Подмосковье рассказали об использовании ИИ в работе общественного транспорта
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Мингосуправления.
Нейросеть, используя данные с видеокамер системы «Безопасный регион», выявляет скопление людей на остановках в часы пик.
«Далее информация о загруженных остановках практически в онлайн-режиме поступает в ведомство, а затем перевозчику. Это позволяет оперативно разбираться в ситуации и предпринимать действия, направленные на сокращение очередей», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.
Также искусственный интеллект следит за чистотой на остановках.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2024 года появится ещё 600 новых электробусов.