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Гериатр Прощаев назвал способы профилактики деменции

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Врач-гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев рассказал о способах профилактики деменции.
Гериатр Прощаев назвал способы профилактики деменции
  • Gettyimages.ru

Новые знания и образовательные практики, создающие когнитивный резерв, стимулируют мозговую активность, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Они могут быть профессиональными: например, если человек продолжает трудиться в пожилом возрасте, то может приобретать новые профессиональные знания, расширять свои профессиональные умения и навыки», — сказал врач.

Также можно изучать иностранные языки, осваивать игру на музыкальных инструментах, читать новую литературу, проводить анализ прочитанного, смотреть и обсуждать новые фильмы.

«Активное обсуждение этой информации — это повышение уровня образования», — заключил гериатр.

Ранее главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина заявила об отсутствии серьёзных ограничений по поводу кофе для пожилых людей.

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