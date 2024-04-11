Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье доставлен на допрос в СК

В ГСУ СК России по Московской области заявили, что обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье доставлен на допрос к следователю.

Об этом говорится в Telegram-канале регионального отделения СК.

«Василий Буряков доставлен в подразделение ГСУ СК России по Московской области для проведения допроса, а также иных следственных действий с его участием», — отмечается в заявлении.

7 апреля неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уже опубликовала видео первого допроса подозреваемого.