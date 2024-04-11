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В Керчи открыли после реставрации памятный знак «Мотобот»

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В Керчи после реставрации открыт памятный знак «Мотобот».

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Участвующий в Керченско-Эльтигенской десантной операции катер ПВО-24 затонул в ходе неравного боя в Камыш-Бурунской бухте. Бой с немецкой быстроходной десантной баржей оказался последним для 11 десантников и восьми членов экипажа. Их подвиг стал одним из ярких проявлений истинного героизма», — рассказали в администрации города.

Катер затонул в ходе неравного боя с фашистами в Камыш-Бурунской бухте в ночь с 25 на 26 ноября 1943 года.

Ранее в Крыму выпустили конверты в честь 80-летия освобождения полуострова от фашистов.

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