В Подмосковье в этом году сдадут 16 внебюджетных объектов здравоохранения

В Московской области в этом году сдадут 16 внебюджетных объектов здравоохранения.

Об этом, как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«C поддержкой президента и федерального правительства в Подмосковье реализуется большая госпрограмма строительства объектов здрава, открываются флагманские медицинские центры. И в то же время из года в год свою заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы, которые вместе с жилыми комплексами сдают новые соцобъекты», — сказал он.

По его словам, речь идёт о взрослых и детских поликлиниках.

Ранее Воробьёв заявил, что детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске готов почти на 90%.