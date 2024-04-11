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Технопарк в Москве получил льготу на аренду земли

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Технопарк на северо-западе Москвы получил от города льготу на аренду земли.
Технопарк в Москве получил льготу на аренду земли
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает НСН, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для организаций, имеющих статус технопарка, — 0,01% от кадастровой стоимости. Благодаря ей у компаний появляются дополнительные средства на развитие своей деятельности. В этом году такую льготу для участка площадью 0,18 га получил технопарк «Текон». За счёт поддержки города он сможет ежегодно экономить около 950 тыс. рублей», — сказал он.

Технопарк находится на 3-й Хорошёвской улице. Предприятие занимается промышленной автоматизацией, микроэлектроникой и информационными технологиями.

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