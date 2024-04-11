Путин по видеосвязи обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства сейчас продолжает работать в Кремле.
«Мы ожидаем, что где-то в течение часа он выйдет на видеоконференцсвязь с руководителем комиссии правительственной Куренковым, с министром строительства Файзуллиным и с тремя губернаторами трёх регионов, которые подверглись затоплению в большей степени», — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Куренков проверил ход работ по дополнительному укреплению дамбы в Оренбурге.