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Путин по видеосвязи обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами

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Российский лидер Владимир Путин сегодня в формате видеосвязи обсудит ситуацию с паводками в регионах с главой МЧС России Александром Куренковым, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным и главами пострадавших областей.
Путин по видеосвязи обсудит паводки с главами МЧС, Минстроя и губернаторами
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства сейчас продолжает работать в Кремле.

«Мы ожидаем, что где-то в течение часа он выйдет на видеоконференцсвязь с руководителем комиссии правительственной Куренковым, с министром строительства Файзуллиным и с тремя губернаторами трёх регионов, которые подверглись затоплению в большей степени», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Куренков проверил ход работ по дополнительному укреплению дамбы в Оренбурге.

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