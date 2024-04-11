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В Приморском крае готовятся к празднованию Дня космонавтики

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В правительстве Приморья рассказали, как регион будет праздновать День космонавтики.
В Приморском крае готовятся к празднованию Дня космонавтики
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В Приморском крае пройдут выставки, игровые программы и кинопоказы посвящённые празднику.

В мультимедийном парке «Россия — моя история» откроется тематическая программа для детей, которая состоит из мастер-классов, лекции и интерактивного «Космо-шоу». Там же будет работать выставка «Путь к звёздам».

В Приморском краевом театре молодёжи 13 и 14 апреля состоится премьера спектакля «Два солнца», а во всех библиотеках Приморья пройдут викторины, книжные выставки и квесты.

Ранее в парках Подмосковья рассказали о программе мероприятий в честь Дня космонавтики.

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