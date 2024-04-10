Группа спасателей Свердловской области выехала в пострадавший от паводка Курган

Сводная группировка Службы спасения Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева отправляется в Курганскую область, чтобы доставить необходимую спецтехнику в районы, пострадавшие от паводка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.

«19 специалистов со всей необходимой техникой выехали для оказания помощи в борьбе с паводком в Зауралье. Крупные подрядчики Среднего Урала подготовили колонну 25 самосвалов, которая приступит к работе уже 10 апреля», — сказано в сообщении.

Помогать спасателям будут местные добровольцы.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.