Группа спасателей Свердловской области выехала в пострадавший от паводка Курган
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.
«19 специалистов со всей необходимой техникой выехали для оказания помощи в борьбе с паводком в Зауралье. Крупные подрядчики Среднего Урала подготовили колонну 25 самосвалов, которая приступит к работе уже 10 апреля», — сказано в сообщении.
Помогать спасателям будут местные добровольцы.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.