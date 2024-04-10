Врач Бурнацкая: утомляемость может быть признаком весеннего авитаминоза
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Авитаминоз возникает в результате хронического недостатка витаминов и дефицита солнечного света в течение зимы, объяснила специалист в разговоре с газетой «Известия».
Среди основных признаков быстрая утомляемость, сонливость и ухудшение качества сна, а также ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, кровоточивость дёсен, частые ОРВИ.
Бурнацкая посоветовала добавлять в свой рацион больше фруктов и овощей, а также не пренебрегать ежедневными прогулками на свежем воздухе и другими видами физической активности, которая способствует укреплению иммунитета.
Ранее кандидат медицинских наук травматолог и ортопед Артур Саакян в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что важно продолжать совершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).