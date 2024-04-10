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Врач Бурнацкая: утомляемость может быть признаком весеннего авитаминоза

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Терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая назвала признаки авитаминоза, последствия которого многие ощущают в середине весны.  
Врач Бурнацкая: утомляемость может быть признаком весеннего авитаминоза
  • Gettyimages.ru

Авитаминоз возникает в результате хронического недостатка витаминов и дефицита солнечного света в течение зимы, объяснила специалист в разговоре с газетой «Известия».

Среди основных признаков быстрая утомляемость, сонливость и ухудшение качества сна, а также ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, кровоточивость дёсен, частые ОРВИ.

Бурнацкая посоветовала добавлять в свой рацион больше фруктов и овощей, а также не пренебрегать ежедневными прогулками на свежем воздухе и другими видами физической активности, которая способствует укреплению иммунитета.

Ранее кандидат медицинских наук травматолог и ортопед Артур Саакян в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что важно продолжать совершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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