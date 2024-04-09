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Полпред в УрФО: поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что поднятие воды в реке Тобол может достичь исторического максимума.

«По предварительным данным, мы ожидаем исторического максимума поднятия воды в реке Тобол», — цитирует его РИА Новости.

Якушев подчеркнул, что все подготовительные мероприятия должны пройти «очень оперативно и максимально эффективно».

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на 9 см за ночь.

Также сообщалось, что в зоне возможного подтопления в Курганской области находятся более 19 тыс. человек.

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