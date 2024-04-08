Юрист Локтионова дала рекомендации по защите дачного дома от паводка

Юрист, медиатор, эксперт в управлении СНТ Надежда Локтионова рассказала о способах защиты дачного дома от паводка. По её словам, прежде всего это дренажные каналы.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что дренажные каналы нужно чистить и ничем не засыпать.

«Среди садоводов довольно часто есть такие случаи, когда они засыпают дренажные каналы, чтобы расширить площадь своего земельного участка. Так вот, если хочется расширить площадь земельного участка, то, как минимум, нужно положить трубу, которая обязательно будет способствовать тому, чтобы канава использовалась так же эффективно, и вода могла куда-то уходить», — пояснила Локтионова.

Со своей стороны, заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» посоветовал составить план действий на случай, если будет необходимость эвакуироваться.

«Если же вы получили по телефону сообщение о том, что нужно срочно покинуть район затопления от администрации муниципалитета или МЧС, возьмите то, что вы подготовили, и без паники выходите из дома. Лучше сделать это заранее и по возможности двигаться в путь сбора», — сказал он.

Он отметил, что если нет возможности покинуть дом, то нужно подняться на верхний этаж и сигнализировать спасателям.

Ранее сообщалось, что в Курганскую область отправились 46 свердловских спасателей для борьбы с паводком.