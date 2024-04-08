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Перед зданием администрации Орска собрались на митинг пострадавшие от паводка

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Жители Орска, пострадавшие от паводка, вышли на митинг перед зданием администрации города.
Перед зданием администрации Орска собрались на митинг пострадавшие от паводка
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Люди, оставшиеся без крова, переживают: они не знают, что им делать. К собравшимся вышли мэр Василий Козупица и представители администрации.

Из-за паводка в городе подтоплено более 6,6 тыс. домов, в пострадавших районах в целях безопасности отключены электричество и газ.

Ранее премьер России Михаил Мишустин создал правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

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