Перед зданием администрации Орска собрались на митинг пострадавшие от паводка
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Люди, оставшиеся без крова, переживают: они не знают, что им делать. К собравшимся вышли мэр Василий Козупица и представители администрации.
Из-за паводка в городе подтоплено более 6,6 тыс. домов, в пострадавших районах в целях безопасности отключены электричество и газ.
Ранее премьер России Михаил Мишустин создал правкомиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков.