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Экс-главу предприятия «Роскосмоса» заподозрили в мошенничестве

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Бывшую начальницу АО «Информационные спутниковые системы» задержали за мошенничество.
Экс-главу предприятия «Роскосмоса» заподозрили в мошенничестве
  • globallookpress.com

Об этом сообщило ГУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.

«В Красноярском крае задержана бывший начальник управления АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 28 млн рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее гендиректора ООО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.

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