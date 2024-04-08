Экс-главу предприятия «Роскосмоса» заподозрили в мошенничестве

Бывшую начальницу АО «Информационные спутниковые системы» задержали за мошенничество.

Об этом сообщило ГУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.

«В Красноярском крае задержана бывший начальник управления АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 28 млн рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее гендиректора ООО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.