В России стартовала неделя экологических знаний

Неделя экологических знаний от движения «Экосистема» началась в России, сообщил Российский экологический оператор.

Об этом сообщает телеканал «360».

Акция пройдёт с 8 по 17 апреля в поддержку национального проекта «Экология», а приурочена она к празднованию Дня экологических знаний.

«Мероприятия, которые пройдут в рамках эконедели, направлены на формирование экологической культуры молодых граждан Российской Федерации. Важно, чтобы с малых лет вовлекать людей в позитивную экоповестку и воспитывать в них экологический патриотизм и прививать бережное отношение к окружающей среде», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Принять участие в мероприятиях могут школьники, студенты вузов и ссузов, преподаватели, добровольцы и все желающие.