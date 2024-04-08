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В России стартовала неделя экологических знаний

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Неделя экологических знаний от движения «Экосистема» началась в России, сообщил Российский экологический оператор.
В России стартовала неделя экологических знаний
  • Gettyimages.ru
  • © Khanchit Khirisutchalual

Об этом сообщает телеканал «360».

Акция пройдёт с 8 по 17 апреля в поддержку национального проекта «Экология», а приурочена она к празднованию Дня экологических знаний.

«Мероприятия, которые пройдут в рамках эконедели, направлены на формирование экологической культуры молодых граждан Российской Федерации. Важно, чтобы с малых лет вовлекать людей в позитивную экоповестку и воспитывать в них экологический патриотизм и прививать бережное отношение к окружающей среде», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Принять участие в мероприятиях могут школьники, студенты вузов и ссузов, преподаватели, добровольцы и все желающие.

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