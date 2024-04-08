Фонтанный комплекс в центре Владивостока запустят в конце апреля

Во Владивостоке готовят к запуску фонтанный комплекс на площади Борцов за власть Советов.

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на дирекцию общественных пространств городской администрации.

Фонтан на главной городской площади планируют запустить в конце апреля.

В данный момент с него снимают защитные покрытия. Специалисты очистят фильтры и чаши, удалят внешнее загрязнение и проверят оборудование.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.