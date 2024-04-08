Фонтанный комплекс в центре Владивостока запустят в конце апреля
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Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на дирекцию общественных пространств городской администрации.
Фонтан на главной городской площади планируют запустить в конце апреля.
В данный момент с него снимают защитные покрытия. Специалисты очистят фильтры и чаши, удалят внешнее загрязнение и проверят оборудование.
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