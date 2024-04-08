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Фонтанный комплекс в центре Владивостока запустят в конце апреля

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Во Владивостоке готовят к запуску фонтанный комплекс на площади Борцов за власть Советов.
Фонтанный комплекс в центре Владивостока запустят в конце апреля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на дирекцию общественных пространств городской администрации.

Фонтан на главной городской площади планируют запустить в конце апреля.

В данный момент с него снимают защитные покрытия. Специалисты очистят фильтры и чаши, удалят внешнее загрязнение и проверят оборудование.

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