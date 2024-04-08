Психолог Гольдштейн рассказала о критериях выбора педагога для первоклассника
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Первое впечатление — самое главное, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».
«Если человек вам понравился, вы слушаете, слышите, вам приятно само общение — доверьтесь своему эмоциональному настрою», — посоветовала Гольдштейн.
Она рекомендовала не стесняться задавать учителю вопросы о деталях образовательного процесса, о школе и др.
Психолог напомнила, что важно выбрать педагога, который сможет обучать детей в обстановке доверия и комфорта.
Ранее психолог Анна Глушнёва в разговоре с телеканалом «360» рассказала, как можно интересно и с пользой организовать каникулы для школьника.