Психолог Гольдштейн рассказала о критериях выбора педагога для первоклассника

Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн дала совет родителям первоклассников, как определиться с выбором педагога.

Первое впечатление — самое главное, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

«Если человек вам понравился, вы слушаете, слышите, вам приятно само общение — доверьтесь своему эмоциональному настрою», — посоветовала Гольдштейн.

Она рекомендовала не стесняться задавать учителю вопросы о деталях образовательного процесса, о школе и др.

Психолог напомнила, что важно выбрать педагога, который сможет обучать детей в обстановке доверия и комфорта.

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