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В Ставрополе строительство нового терминала аэропорта планируют завершить осенью

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В Ставрополе подходит к завершению строительство нового терминала аэропорта.
В Ставрополе строительство нового терминала аэропорта планируют завершить осенью
  • Gettyimages.ru

В настоящее время идёт подготовка двухэтажного здания к отделке помещений, после чего там установят оборудование и мебель, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на краевое правительство.

Терминал будет оснащён двумя телетрапами для удобной посадки и высадки пассажиров. Также идёт обустройство подъездных путей и парковки.

Согласно плану, комплекс начнёт работу этой осенью.

Планируется, что ставропольский аэропорт сможет принимать до 1 млн пассажиров в год.

Ранее в правительстве анонсировали завершение строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии в 2028 году — предполагается, что это увеличит турпоток в регион.

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