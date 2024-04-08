В Ставрополе строительство нового терминала аэропорта планируют завершить осенью
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В настоящее время идёт подготовка двухэтажного здания к отделке помещений, после чего там установят оборудование и мебель, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на краевое правительство.
Терминал будет оснащён двумя телетрапами для удобной посадки и высадки пассажиров. Также идёт обустройство подъездных путей и парковки.
Согласно плану, комплекс начнёт работу этой осенью.
Планируется, что ставропольский аэропорт сможет принимать до 1 млн пассажиров в год.
Ранее в правительстве анонсировали завершение строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии в 2028 году — предполагается, что это увеличит турпоток в регион.