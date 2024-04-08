Пятая часть россиян считают себя высокоэффективными сотрудниками
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».
Ещё 54% полагают, что успешно справляются с заданиями и активно участвуют в работе команды. 22% опрошенных признались, что их эффективность, скорее, находится на среднем уровне. А 3% участников исследования зафиксировали низкий уровень собственной эффективности.
Из общего числа опрошенных 6% готовы назвать себя самыми эффективными членами команды, а 41% считают себя продуктивнее большинства коллег.
Ранее сообщалось, что около 71% россиян считают, что чувство юмора помогает рабочему процессу, тогда как 13% выразили мнение, что шутить на работе неуместно.