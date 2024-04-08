Пятая часть россиян считают себя высокоэффективными сотрудниками

В ходе недавнего исследования выяснилось, что 21% работающих россиян считают себя эффективными сотрудниками, а уровень своей эффективности определяют как очень высокий.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Ещё 54% полагают, что успешно справляются с заданиями и активно участвуют в работе команды. 22% опрошенных признались, что их эффективность, скорее, находится на среднем уровне. А 3% участников исследования зафиксировали низкий уровень собственной эффективности.

Из общего числа опрошенных 6% готовы назвать себя самыми эффективными членами команды, а 41% считают себя продуктивнее большинства коллег.

Ранее сообщалось, что около 71% россиян считают, что чувство юмора помогает рабочему процессу, тогда как 13% выразили мнение, что шутить на работе неуместно.