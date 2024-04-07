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Телефонные мошенники украли у москвички 74 млн рублей

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В Москве мошенники за месяц выманили у женщины через мессенджер 74,6 млн рублей.
Телефонные мошенники украли у москвички 74 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Злоумышленники через мессенджер связались с пострадавшей, представились сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщив, что её счета подверглись мошенническим действиям и нужно срочно провести «переактивацию счетов», — рассказали в ведомстве.

По требованию прокуратуры на счета мошенников наложены аресты.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте числа преступлений из-за мошенников с Украины.

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