Телефонные мошенники украли у москвички 74 млн рублей
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Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
«Злоумышленники через мессенджер связались с пострадавшей, представились сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщив, что её счета подверглись мошенническим действиям и нужно срочно провести «переактивацию счетов», — рассказали в ведомстве.
По требованию прокуратуры на счета мошенников наложены аресты.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте числа преступлений из-за мошенников с Украины.