БПЛА самолётного типа уничтожен над Трубчевским районом Брянской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили дрон самолётного типа над территорией Трубчевского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки киевского режима никто не пострадал. Разрушений нет.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее средства ПВО сбили 15 украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями.