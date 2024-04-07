БПЛА самолётного типа уничтожен над Трубчевским районом Брянской области
Силы противовоздушной обороны уничтожили дрон самолётного типа над территорией Трубчевского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
- РИА Новости
По его словам, в результате атаки киевского режима никто не пострадал. Разрушений нет.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее средства ПВО сбили 15 украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями.
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