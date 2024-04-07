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Власти: часть детских садов в зоне подтопления в Орске не будут работать

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Часть детских садов в Орске не будут работать, так как находятся в зоне подтопления или обеспечивают работу пунктов временного размещения.
Власти: часть детских садов в зоне подтопления в Орске не будут работать
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что 19 детских садов города и дошкольные группы в трех школах продолжат работать в штатном режиме.

«Остальные дошкольные образовательные организации города работать не будут, так как либо находятся в зоне подтопления, либо обеспечивают функционирование пунктов временного размещения», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в правительстве Оренбуржья рассказали, что более тысячи человек находятся в ПВР в Орске.

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