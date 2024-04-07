Власти: часть детских садов в зоне подтопления в Орске не будут работать

Часть детских садов в Орске не будут работать, так как находятся в зоне подтопления или обеспечивают работу пунктов временного размещения.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что 19 детских садов города и дошкольные группы в трех школах продолжат работать в штатном режиме.

«Остальные дошкольные образовательные организации города работать не будут, так как либо находятся в зоне подтопления, либо обеспечивают функционирование пунктов временного размещения», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в правительстве Оренбуржья рассказали, что более тысячи человек находятся в ПВР в Орске.