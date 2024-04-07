Власти: часть детских садов в зоне подтопления в Орске не будут работать
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Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что 19 детских садов города и дошкольные группы в трех школах продолжат работать в штатном режиме.
«Остальные дошкольные образовательные организации города работать не будут, так как либо находятся в зоне подтопления, либо обеспечивают функционирование пунктов временного размещения», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в правительстве Оренбуржья рассказали, что более тысячи человек находятся в ПВР в Орске.