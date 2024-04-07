Помощник главы Минздрава России: помощь в Орске оказывается в полном объёме
- РИА Новости
«Вся медицинская помощь в городе оказывается в полном объёме. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Орск прибыл заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий», — цитирует его РИА Новости.
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Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву проследить за соблюдением правопорядка в зонах паводков.
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