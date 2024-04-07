Помощник главы Минздрава России: помощь в Орске оказывается в полном объёме

Вся медпомощь в Орске оказывается в полном объёме, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

РИА Новости

«Вся медицинская помощь в городе оказывается в полном объёме. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Орск прибыл заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий», — цитирует его РИА Новости. По словам Кузнецова, работу медиков курирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву проследить за соблюдением правопорядка в зонах паводков. В Оренбургской области паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город.