RT в Telegram
Подпишись

Помощник главы Минздрава России: помощь в Орске оказывается в полном объёме

Короткая ссылка
Вся медпомощь в Орске оказывается в полном объёме, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
Помощник главы Минздрава России: помощь в Орске оказывается в полном объёме
  • РИА Новости

«Вся медицинская помощь в городе оказывается в полном объёме. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Орск прибыл заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кузнецова, работу медиков курирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву проследить за соблюдением правопорядка в зонах паводков.

В Оренбургской области паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить