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Прокуратура: в Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком

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Дамбу пруда разрушило паводковыми водами в деревне Пекейсола в Марий Эл.
Прокуратура: в Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком
  • РИА Новости

Об этом заявили в прокуратуре республики.

Как сказано в сообщении, утром 6 апреля в результате таяния выпавших накануне осадков произошёл резкий подъём воды в местном пруду. 

Трубы, которые обеспечивают сброс воды, не справились с возросшими объёмами паводковых вод.

Прокуратура начала проверку.

Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 2 тыс. человек эвакуированы из зоны подтопления в городе Орске.

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