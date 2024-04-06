Прокуратура: в Марий Эл дамбу деревенского пруда разрушило паводком

Дамбу пруда разрушило паводковыми водами в деревне Пекейсола в Марий Эл.

Об этом заявили в прокуратуре республики.

Как сказано в сообщении, утром 6 апреля в результате таяния выпавших накануне осадков произошёл резкий подъём воды в местном пруду.

Трубы, которые обеспечивают сброс воды, не справились с возросшими объёмами паводковых вод.

Прокуратура начала проверку.

Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 2 тыс. человек эвакуированы из зоны подтопления в городе Орске.