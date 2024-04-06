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В Орске за два дня 18 человек с кишечными инфекциями обратились за медпомощью

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Восемь человек госпитализировали с острыми кишечными инфекциями в Орске, всего за двое суток за медпомощью обратились 18 человек.
В Орске за два дня 18 человек с кишечными инфекциями обратились за медпомощью
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Минздрава Оренбургской области.

Как сказано в заявлении, в районе трёх улиц города Орска 4—5 апреля 2024 года была зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у жителей города.

«Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них восемь госпитализировано», — сообщает ведомство.

Уточняется, что остальные получают амбулаторное лечение.

Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 2 тыс. человек эвакуированы из зоны подтопления в городе Орске.

Опасность подтопления трёх посёлков существует в Орске.

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