В Орске за два дня 18 человек с кишечными инфекциями обратились за медпомощью
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Минздрава Оренбургской области.
Как сказано в заявлении, в районе трёх улиц города Орска 4—5 апреля 2024 года была зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у жителей города.
«Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них восемь госпитализировано», — сообщает ведомство.
Уточняется, что остальные получают амбулаторное лечение.
Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что около 2 тыс. человек эвакуированы из зоны подтопления в городе Орске.
Опасность подтопления трёх посёлков существует в Орске.