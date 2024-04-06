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Ростехнадзор выявлял замечания на дамбе Орска

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В пресс-службе Ростехнадзора заявили, что ведомство в 2020 году проводило плановую проверку на дамбе в Орске и выявило 38 замечаний. Устранить их обязали до 2022 года, однако провести проверку выполненных работ специалисты ведомства не могли из-за моратория на внеплановые проверки.
Ростехнадзор выявлял замечания на дамбе Орска
  • © МЧС России

Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на запрет внеплановых проверок, Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в адрес управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (УЖКДХТ) администрации Орска всё равно направлялись предостережения по поводу дамбы.

Также ведомство в конце января этого года потребовало от УЖКДХТ предоставить данные о ходе подготовки гидротехнических сооружений к пропуску половодья. В марте был получен ответ, что «в паводковый период проводятся визуальные наблюдения ГТС, контролируется состояние водопропускных сооружений и их работоспособность, наличие подтоплений и затоплений, наличие размывов и русла, состояние откосов, гребня».

Уточняется, что Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии на дамбе.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Оренбургской области.

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