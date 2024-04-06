Ростехнадзор выявлял замечания на дамбе Орска
- © МЧС России
Об этом сообщает ТАСС.
Несмотря на запрет внеплановых проверок, Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в адрес управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (УЖКДХТ) администрации Орска всё равно направлялись предостережения по поводу дамбы.
Также ведомство в конце января этого года потребовало от УЖКДХТ предоставить данные о ходе подготовки гидротехнических сооружений к пропуску половодья. В марте был получен ответ, что «в паводковый период проводятся визуальные наблюдения ГТС, контролируется состояние водопропускных сооружений и их работоспособность, наличие подтоплений и затоплений, наличие размывов и русла, состояние откосов, гребня».
Уточняется, что Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии на дамбе.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Оренбургской области.