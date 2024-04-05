Экономист Тарасова рассказала о вариантах получения зарплаты в случае блокировки карты

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова рассказала о вариантах получения заработной платы в случае блокировки карты.

«Заблокированная карта чаще всего означает также блокировку счёта, к которой она привязана. Если блокировка произошла (например, по распоряжению судебных приставов), то получить деньги с такого счёта (и, соответственно, воспользоваться для этого картой) будет невозможно», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, в случае с зарплатой, помимо получения средств переводом на карту, предусмотрено получение денег наличными.

«Для выплаты наличными понадобится, прежде всего, заявление работника, которое следует писать на имя руководителя организации. А вот далее, согласно сложившейся практике, в том числе и судебной, возможны варианты», — сказала эксперт.

Как отметила Тарасова, если при поступлении на работу сотрудник подписал согласие на получение зарплаты перечислением на счёт или на карту, то работодатель вправе отказать в просьбе изменить форму выплаты.

«И суды чаще всего в этом случае становятся на сторону нанимателя. А вот если такого согласия подписано не было, шансы работника получать зарплату в кассе наличными возрастают. Но именно шансы, так как работодатель, например, может вообще не иметь кассы согласно внутреннему распорядку, и тогда, увы, скорее всего, откажет в наличных выплатах», — добавила она.

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