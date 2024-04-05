Педиатр Шабатура предупредила о вреде домашних ингаляций паром
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«Горячий пар при вдыхании может стать причиной отёка слизистой дыхательных путей или спровоцировать спазм, который ведёт к нарушению дыхания. А правильно оказать медицинскую помощь в такой ситуации большинство родителей не смогут», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, ОРИ у детей нередко протекает с повышением температуры тела, а в этом случае ингаляции могут усугубить ситуацию и вызвать осложнения.
«Кроме того, это грозит ожогами слизистой дыхательных путей и кожи. А травяные сборы способны привести к острой аллергической реакции», — добавила Шабатура.
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