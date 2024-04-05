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Педиатр Шабатура предупредила о вреде домашних ингаляций паром

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Педиатр компании «Теледоктор24» Юлианна Шабатура рассказала, что домашние ингаляции паром могут быть вредны.
Педиатр Шабатура предупредила о вреде домашних ингаляций паром
  • Gettyimages.ru

«Горячий пар при вдыхании может стать причиной отёка слизистой дыхательных путей или спровоцировать спазм, который ведёт к нарушению дыхания. А правильно оказать медицинскую помощь в такой ситуации большинство родителей не смогут», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ОРИ у детей нередко протекает с повышением температуры тела, а в этом случае ингаляции могут усугубить ситуацию и вызвать осложнения.

«Кроме того, это грозит ожогами слизистой дыхательных путей и кожи. А травяные сборы способны привести к острой аллергической реакции», — добавила Шабатура.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

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