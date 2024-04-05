Педиатр Шабатура предупредила о вреде домашних ингаляций паром

Педиатр компании «Теледоктор24» Юлианна Шабатура рассказала, что домашние ингаляции паром могут быть вредны.

«Горячий пар при вдыхании может стать причиной отёка слизистой дыхательных путей или спровоцировать спазм, который ведёт к нарушению дыхания. А правильно оказать медицинскую помощь в такой ситуации большинство родителей не смогут», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ОРИ у детей нередко протекает с повышением температуры тела, а в этом случае ингаляции могут усугубить ситуацию и вызвать осложнения.

«Кроме того, это грозит ожогами слизистой дыхательных путей и кожи. А травяные сборы способны привести к острой аллергической реакции», — добавила Шабатура.

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