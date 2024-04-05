В ЯНАО скончался почётный гражданин региона пилот Владимир Васильев
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора округа Дмитрия Артюхова.
«Владимир Иванович Васильев внёс большой вклад в становление гражданской авиации в автономном округе, развитие её материальной базы, создание сети аэродромов», — сказали в пресс-службе.
О времени и месте прощания с Владимиром Васильевым будет сообщено позже.
Ранее сообщалось, что инженер и создатель грузовика «Урал-375» Анатолий Титков умер в возрасте 100 лет.