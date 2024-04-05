В ЯНАО скончался почётный гражданин региона пилот Владимир Васильев

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался почётный гражданин региона бывший командир Салехардского авиаотряда Владимир Васильев.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора округа Дмитрия Артюхова.

«Владимир Иванович Васильев внёс большой вклад в становление гражданской авиации в автономном округе, развитие её материальной базы, создание сети аэродромов», — сказали в пресс-службе.

О времени и месте прощания с Владимиром Васильевым будет сообщено позже.

Ранее сообщалось, что инженер и создатель грузовика «Урал-375» Анатолий Титков умер в возрасте 100 лет.