Врач Голота рассказала о признаках хронического тонзиллита

Врач-отоларинголог «Клиники Фомина» Анна Голота назвала признаки хронического тонзиллита и рассказала о его опасности для здоровья.

Воспаление ротоглотки или миндалин в течение не менее трёх месяцев указывает на хронический тонзиллит, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, антибиотики временно снижают болевые ощущения, но симптомы возвращаются после прекращения приёма препаратов.

Врач отметила, что хронический тонзиллит может быть вызван ларингофарингеальным рефлексом, вирусами, бактериями, постназальным синдромом.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.