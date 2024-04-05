Специалист Крестьянинов рассказал о трансформации мирового рынка IT из-за развития ИИ
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«Недавно на одной из конференций генеральный директор Nvidia сказал, что в горизонте двух лет искусственный интеллект начнёт кодить, и потребность в разработчиках не будет так остро стоять, поэтому вполне возможно, что рынок IT переживёт сильную трансформацию», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
Как добавил эксперт, если посмотреть на ситуацию за рамками сферы IT, то в настоящее время Россия начинает стадию активного экономического цикла, который продлится ближайшие десятки лет.
Ранее сообщалось, что в школах Ямало-Ненецкого автономного округа введут курс изучения нейросетей и искусственного интеллекта.