Специалист Крестьянинов рассказал о трансформации мирового рынка IT из-за развития ИИ

Директор по развитию кадрового агентства Роман Крестьянинов заявил, что благодаря развитию современных технологий и искусственного интеллекта (ИИ) на рынке труда может снизиться потребность в IT-специалистах.

«Недавно на одной из конференций генеральный директор Nvidia сказал, что в горизонте двух лет искусственный интеллект начнёт кодить, и потребность в разработчиках не будет так остро стоять, поэтому вполне возможно, что рынок IT переживёт сильную трансформацию», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как добавил эксперт, если посмотреть на ситуацию за рамками сферы IT, то в настоящее время Россия начинает стадию активного экономического цикла, который продлится ближайшие десятки лет.

Ранее сообщалось, что в школах Ямало-Ненецкого автономного округа введут курс изучения нейросетей и искусственного интеллекта.