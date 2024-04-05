На месте бывшей промзоны «Малино» построят жилой комплекс с социальной инфраструктурой

На месте бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде появится более 350 тыс. кв. м недвижимости, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках комплексного развития территории на земельном участке 17,69 га в Зеленограде планируется построить жилой комплекс с социальной, спортивной и коммерческой инфраструктурой. Предполагается возведение порядка 364 тыс. кв. м недвижимости: 168 тыс. кв. м жилья и 195 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что на территории комплекса спроектируют детский сад на 200 мест, школу на 400 мест и центр развития детского творчества.

Также предусмотрено строительство пожарного депо и торгово-развлекательного центра, в состав которого войдёт физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Со своей стороны, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская рассказала, что в настоящее время идёт разработка проектной документации.

По словам Княжевской, договор о комплексном развитии территории с застройщиком находится на окончательной стадии подписания.