Шохин: 4-дневной рабочей неделе мешает кадровый голод

Четырёхдневную рабочую неделю можно обменять только на более высокую производительность труда.

Таким мнением поделился в беседе с Life.ru президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Но сейчас мы сталкиваемся с очень сильным дефицитом, по сути, с кадровым голодом, поэтому ставить вопрос о сокращении рабочей недели, не понимая, как мы обеспечим сохранение того же объёма выпуска, того же объёма производства, на мой взгляд, было бы наивно», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин спрогнозировал дефицит кадров в экономике России.

В конце февраля Путин анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Кадры».