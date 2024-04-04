Аналитик Муртазин объяснил популярность смены мобильного оператора у россиян

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал популярность смены мобильного оператора у россиян.

«Услуга переноса мобильного номера действует достаточно давно, она относительно популярна. Также она стала популярна для того, чтобы добиться скидок от своего оператора, то есть скидок, которые дают на удержание абонента. Поэтому у нас есть такое большое расхождение между числом заявок и числом переносов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, пользователь подаёт заявку на перенос номера, но остаётся у своего оператора, если получает скидку.

«Операторы в последние годы, как правило, не дают скидки», — отметил Муртазин.

Ранее техноблогер Валентин Петухов рекомендовал при выборе смартфона обращать внимание на установленный в него процессор.