Проект «Первые в медиа» для российских школьников пройдёт в мае — ноябре
- РИА Новости
В мае — сентябре 2024 года более пяти тысяч детей познакомятся с деятельностью редакций ведущих СМИ, получат возможность расширить свои представления о профессии за счёт участия в лекциях и мастер-классах.
Самые активные участники смогут применить полученные знания на практике в процессе разработки и производства видеопрограммы на базе мультимедийной редакции «Вечерней Москвы».
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что начался новый сезон всероссийского проекта «Благо твори». Открывающие мероприятия состоялись на базе первичных отделений «Движения Первых».