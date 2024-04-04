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Проект «Первые в медиа» для российских школьников пройдёт в мае — ноябре

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Холдинг «Вечерняя Москва» запустит проект для школьников «Первые в медиа» благодаря гранту российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».
Проект «Первые в медиа» для российских школьников пройдёт в мае — ноябре
  • РИА Новости

В мае — сентябре 2024 года более пяти тысяч детей познакомятся с деятельностью редакций ведущих СМИ, получат возможность расширить свои представления о профессии за счёт участия в лекциях и мастер-классах.

Самые активные участники смогут применить полученные знания на практике в процессе разработки и производства видеопрограммы на базе мультимедийной редакции «Вечерней Москвы».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что начался новый сезон всероссийского проекта «Благо твори». Открывающие мероприятия состоялись на базе первичных отделений «Движения Первых».

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